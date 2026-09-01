SRF: Diego Benaglio hört als Fussballexperte auf

Publiziert am 01.09.2026

Im Champions-League-Expertenteam von SRF Sport kommt es zu einem personellen Wechsel: Diego Benaglio beendet seine Tätigkeit bei SRF, wo er seit 2022 als Fussballexperte auftrat. Der ehemaliger Natispieler will sich künftig auf seine Aufgaben beim VfL Wolfsburg und beim Schweizerischen Fussballverband konzentrieren, schreibt SRF. Den Einsatz für Champions-League-Spiele übernehmen Fabian Frei und Bruno Berner, die beide bereits als Experte bei SRF tätig sind.

Reto Gafner, Leiter Fussball bei SRF, dankte Benaglio in der Mitteilung für sein Engagement. Mit Frei und Berner kämen zwei ausgewiesene Fussballfachleute mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrung aus dem Spitzenfussball zum Sender.

Benjamin Huggel besetzt weiterhin fix einen der beiden Expertenplätze im Champions-League-Studio in Zürich. Fabian Frei und Bruno Berner wechseln sich auf dem zweiten Expertenplatz ab. Durch das Liveprogramm führen in der Regel Rainer Maria Salzgeber und Paddy Kälin.

SRF überträgt auch in der Champions-League-Saison 2026/27 jeden Mittwochabend eine Partie live und frei empfangbar. Das Spiel ist zudem online, über die SRF Sport App sowie YouTube abrufbar. (pd/spo)