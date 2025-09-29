Vintage Radio: Dieses Trio moderiert ab November

Publiziert am 29.09.2025

Nun ist die Katze aus dem Sack. Anna Maier, Melanie Winiger und Joel Grolimund moderieren auf Vintage Radio die neue «Morningshow» – und zwar ab dem 17. November jeweils von Montag bis Freitag zwischen 5 und 9 Uhr.

Ende August hatte persoenlich.com bekanntgemacht, dass «national bekannte Persönlichkeiten» die neue Morgenshow moderieren würden. Die Namen gab der Sender damals noch nicht preis.

Programmreform zum Jubiläum

Die neue Show ist Teil einer umfassenden Programmreform zum zehnjährigen Bestehen des zur Energy-Gruppe gehörenden Senders. Vintage Radio war bisher ein reiner Musiksender ohne moderierte Inhalte. Die Hosts werden die Hörer mit relevanten Inhalten, persönlichen Geschichten und einem schlanken Wortanteil durch den Morgen begleiten, während die grössten Hits der 70er, 80er und 90er den Rhythmus vorgeben.

Anna Maier und Joel Grolimund teilen sich die Co-Programmleitung und moderieren die Show im Wechsel. Melanie Winiger übernimmt jeweils dienstags die Moderation. Ab 9 Uhr läuft das Programm wieder unmoderiert, heisst es in einer Mitteilung.

Anna Maier kehrt nach über zehn Jahren ans Radiomikrofon zurück. Die 48-jährige ehemalige SRF-Moderatorin verliess 2014 SRF 3 und arbeitete danach unter anderem für «Schweiz aktuell» beim Schweizer Fernsehen. «Radio machen ist für mich wie eine entspannte Kopfmassage», beschreibt Maier in einem persoenlich.com-Interview ihre Leidenschaft für das Medium.

Strategie der Energy-Gruppe

«Es war uns wichtig, Persönlichkeiten zu finden, die perfekt zu Vintage Radio passen und auch eine echte Verbindung zu unserer Community herstellen können. Die neue Morgenshow wird genau diese Mischung aus Relevanz und Nähe bieten, die sich unsere Hörerinnen und Hörer wünschen», wird Chief Audio Officer Pascal Aminzadeh zitiert.

Auf die Frage, ob Vintage Radio als reines Musikradio nicht seinen Erfolg seit der Corona-Pandemie verspielen könnte, antwortet Aminzadeh: «Nein – im Gegenteil. Die Stärke von Vintage Radio bleibt die Musik – daran rütteln wir nicht. Die Mehrheit unserer Hörerinnen und Hörer fährt allein mit dem Auto zur Arbeit und schätzt am Morgen eine moderierte Begleitung mit relevanten Themen, unterhaltsamen Hosts und der passenden Musikauswahl – damit sie informiert und gut unterhalten ankommen. Ab 9 Uhr spricht die Musik wieder für sich. So bleibt der Kern unangetastet, während wir Nähe, Relevanz und unsere starke Community weiter ausbauen.»

Kevin Gander, CEO von Energy Schweiz, fügt hinzu: «Wir haben grosse Ambitionen für Vintage Radio. Mit Melanie Winiger, Anna Maier und Joel Grolimund unterstreichen wir diesen Anspruch und gehen den nächsten Schritt, um eine Experience zu schaffen, die über das reine Radiohören hinausgeht. Dieses Trio wird die Community in eine Welt mitnehmen, in der die ‹Songs deines Lebens› nicht nur gespielt, sondern auch neu erlebt werden.»

Das Programm setzt auf Künstler wie Roxette, Tina Turner, Whitney Houston, Backstreet Boys, ABBA und Queen. Der Sender verwendet den Claim «Songs deines Lebens» und ist derzeit der achtplatzierte Privatradiosender der Schweiz. (pd/cbe)