Vintage Radio: Neue Morgenshow zum Geburtstag

Der zur Energy-Gruppe gehörende Musiksender Vintage Radio lanciert zum zehnjährigen Bestehen eine neue Morgenshow. Ab dem 17. November moderieren «national bekannte Persönlichkeiten» das Programm, heisst es beim Musiksender auf Anfrage. Die Namen der Moderatoren werden allerdings noch nicht preisgegeben.

Die Show – von Montag bis Freitag zwischen 5 und 9 Uhr – kombiniert Musik der 70er-, 80er- und 90er-Jahre mit «schlankem Wortanteil» und Geschichten zu den gespielten Hits. Ab 9 Uhr bleibt das Programm unmoderiert.

«Vintage Radio, das derzeit achtplatzierte Privatradio der Schweiz, ist ein ungeschliffener Diamant, den wir nun richtig zum Strahlen bringen», so Kevin Gander, CEO von Energy Schweiz, gegenüber persoenlich.com. Die neue Morgenshow sei der erste Schritt, um das Potenzial des Senders auszuschöpfen.

Pascal Aminzadeh, Chief Audio Officer, betont: «Die Morgenshows von Vintage Radio tragen die Handschrift national bekannter Persönlichkeiten und spiegeln, was die Community bewegt. So entsteht eine Mischung aus Relevanz und Nähe. Der Claim ‹Songs deines Lebens› wird als konstantes Herzstück inhaltlich aufgegriffen und mit Geschichten zum Klingen gebracht.»

Das Programm setzt auf Künstler wie Roxette, Tina Turner, Whitney Houston, Backstreet Boys, ABBA oder Queen.