3+: Dominik Kaiser prüft Deutschland-Expansion

Der private TV-Sender 3+ prüft eine Expansion nach Deutschland. Entschieden sei allerdings noch nichts, sagt Dominik Kaiser, Gründer und CEO der 3 Plus Group. «Auf jeden Fall würden wir dafür einen starken Partner brauchen», sagt der 49-Jährige zum «SonntagsBlick». «Deshalb sprechen wir mit diversen möglichen Partnern im In- und Ausland. Wir klären ab, welche Programmrechte in Deutschland ab wann verfügbar wären und was wir für Deutschland selbst produzieren könnten.»

Ein Partner würde nicht nur eine Expansion nach Deutschland ermöglichen, so Kaiser weiter. Auch das Wachstum in der Schweiz würde beschleunigt. Der SoBli macht als «logischen» Kandidaten für eine Partnerschaft CH Media aus. CH Media betreibt bereits Sender wie TeleZüri, Tele M1, TeleBärn und weitere. CEO Axel Wüstmann will allerdings zu Gerüchten keine Stellung nehmen. Auch ein deutscher Sender könnte bei 3+ einsteigen, schliesslich sitze RTL-Gründer Helmut Thoma im Verwaltungsrat. (cbe)