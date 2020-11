CH Media Zentralredaktion: Doris Kleck wird stv. Chefredaktorin

Per 1. Januar 2021 wird Doris Kleck als stellvertretende Chefredaktorin in die Chefredaktion der Zentralredaktion von CH Media aufgenommen. Sie verstärkt die bisherige Chefredaktion der Zentralredaktion mit Chefredaktor Patrik Müller und den stellvertretenden Chefredaktoren Roman Schenkel, Raffael Schuppisser. Dieses Quartett bestreitet auch den Hauptteil der konvergenten Tagesleitungen Online, Tageszeitung und «Schweiz am Wochenende», wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Die 38-jährige Kleck leitet seit vier Jahren gemeinsam mit Anna Wanner (35) das Ressort Inland. Diese bewährte Co-Leitung der amtierenden «Politikjournalistinnen des Jahres» des Schweizer Journalist in Bern bleibt unverändert bestehen. Seit einem Jahr übernimmt Doris Kleck zudem Tagesleitungen für den gesamten überregionalen Teil.

«Die Aufnahme in die Chefredaktion ist die logische Folge ihres erfolgreichen und engagierten Wirkens. Ich freue mich auf die weitere, noch intensivere Zusammenarbeit, und wünsche Doris Kleck in der erweiterten Aufgabe viel Freude und Erfolg», lässt sich Patrik Müller in der Mitteilung zitieren.

Doris Kleck schloss an der Universität St. Gallen ihr Studium der internationalen Beziehungen mit dem Master ab. In den Journalismus stieg sie bei den Schaffhauser Nachrichten ein, wo sie als Inland- und Wirtschaftsredaktorin tätig war. 2012 folgte der Wechsel in die Bundeshausredaktion der Aargauer Zeitung. Nach einem Abstecher zum Tages-Anzeiger kehrte sie 2016 zur Aargauer Zeitung zurück. (pd/lol)