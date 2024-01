SRF: Drei Junge und ein alter Hase als Video-Hosts

Als Video-Hosts vermitteln die vier SRF-Leute von Montag bis Freitag aktuelle Themen kurz, verständlich und zielgruppengerecht. Das schreibt SRF auf seiner Medienplattform.

News für die junge Zielgruppe

Die neuen Video-Hosts Deniz Kurtogullari (Redaktorin SRF News), Leon Morson (Host SRF News TikTok), Vera Zingg (Redaktorin SRF News) und Arthur Honegger (Moderator «10 vor 10») bereiteten komplexe News-Themen für die junge Zielgruppe auf und erzählten sie in deren Sprache, heisst es weiter.

Die Online-Videos mit den vier Hosts sollen gemäss SRF über tagesaktuelle Ereignisse informieren, komplexe Themen schnell erklären oder auch zeigen, was andere Leute in der Schweiz über ein bestimmtes Thema denken. Auch Interaktion mit Korrespondentinnen oder Redaktoren sind in Form sogenannter Live Q&As vorgesehen.

Auf eigenen und Drittplattformen

Die News-Inhalte werden sowohl auf den eigenen digitalen Kanälen wie der SRF-News-App und Play SRF publiziert, als auch auf den Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook und TikTok ausgespielt.

«SRF steht für vielseitige Informationsformate und treibt die digitale Transformation voran, um dem veränderten Mediennutzungsverhalten Rechnung zu tragen und die Meinungsbildung zu unterstützen», wird Christian Schürer, Leiter Hintergrund News Digital, in der Medienmitteilung zitiert. Dafür setze SRF vermehrt auf Inhalte mit Video-Hosts und produzieren dafür weniger Inhalte ohne Hosts. (pd/nil)