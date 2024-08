Inside IT: Chefredaktor Reto Vogt nimmt den Hut

Nach drei Jahren hat Chefredaktor Reto Vogt genug. Der 39-Jährige verlässt Ende September die Newsplattform Inside IT. Das Onlinemagazin sorgte im Juli für Schlagzeilen, weil die Mitarbeitenden einer dreimonatigen Lohneinbusse von 20 Prozent zugestimmt hatten, dies aufgrund gesunkener Werbeeinnahmen (persoenlich.com berichtete). «Damit hat mein Entscheid aber nichts zu tun», so Vogt auf Anfrage. Vielmehr sei die Belastung immer grösser geworden. Anfang Jahr übernahm Vogt zusätzlich zu seinem Amt als Chefredaktor auch die Geschäftsführung des Winsider-Verlags, dies nach dem Verkauf des Portals Medinside.

Einen neuen Job hat Vogt bereits an der Angel: Im Oktober startet er in einem 80-Prozent-Pensum als Studienleiter Digital an der Schweizer Journalistenschule MAZ. Dort folgt er auf Alexandra Stark. Daneben will Vogt als freier Journalist «seine Themen» bearbeiten können. Das Schreiben sei in jüngster Zeit zu kurz gekommen, sagte er im Gespräch mit persoenlich.com. Dennoch: «Es war ein schwieriger Entscheid, Inside IT zu verlassen.»

In einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt, wird Vogts Arbeit gelobt. Unter seiner Leitung habe Inside IT in den letzten drei Jahren die Leserschaft erheblich steigern können. Die monatlichen Unique Clients hätten sich auf 200'000 vervierfacht. «Ich bedaure den Weggang von Reto Vogt sehr, da er massgeblich zum Erfolg von Inside IT beigetragen hat», lässt sich Verleger Christian Fehrlin zitieren.

Nachfolgerin aus den eigenen Reihen

In Reto Vogts Fussstapfen tritt ab Oktober Katharina Jochum. Sie ist seit knapp zehn Jahren bei Inside IT tätig, während der letzten drei Jahre als stellvertretende Chefredaktorin. «Ich schätze das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf meine neuen Aufgaben», so Jochum. Gemeinsam mit ihrem Team wolle sie Inside IT weiterentwickeln, «um relevanter Treffpunkt der Schweizer IT-Szene zu sein».

Unterstützung erhält Jochum von Mark Schröder. Der erfahrene IT-Journalist wird stellvertretender Chefredaktor. Er stösst im November zum Team. Schröder arbeitete zuvor beim Security-Dienstleister E3, wo er zuletzt Kommunikationsverantwortlicher war. Zuvor war er während über 20 Jahren für verschiedene Medien als Fachredaktor im Bereich IT tätig.

Das bestehende Redaktionsteam mit Philipp Anz, Hans Jörg Maron und Christian Wingeier bleibt unverändert. Die Geschäftsführung des Winsider-Verlags übernimmt Verleger Christian Fehrlin. Dieser sagt zu den aktuellen Werbeerlösen auf Anfrage: «Es sieht etwas besser aus als die ersten sechs Monate 2024. Aber ich gehe davon aus, dass der Markt zurückhaltend bleibt.» Generell bleibe es aktuell schwierig abzuschätzen.