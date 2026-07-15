SRG.D: Edgar Schuler wird Co-Leiter der Ombudsstelle

Publiziert am 15.07.2026

Als Wahlgremium der Ombudsstelle führte der Publikumsrat SRG.D ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch und prüfte mehrere Bewerbungen. Den Ausschlag für die Wahl von Edgar Schuler gaben seine langjährige publizistische Erfahrung, seine breite Kenntnis der Schweizer Medienlandschaft sowie seine Fähigkeit, unterschiedliche Interessen unabhängig, sachlich und mit Augenmass zu beurteilen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

«Die Ombudsstelle ist ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Publikum und den Redaktionen von SRF. Ich freue mich, meine journalistische Erfahrung in diese vermittelnde Aufgabe einzubringen – mit Unabhängigkeit, Rechtsstaatlichkeit und Sachlichkeit als verbindlichen Massstäben», so Schuler, der zukünftige Co-Leiter der Ombudsstelle, zu seiner neuen Aufgabe.

Edgar Schuler, Jahrgang 1962, verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Journalismus. Nach seiner Tätigkeit bei der Neuen Zürcher Zeitung war er seit 2005 in verschiedenen Redaktions- und Leitungsfunktionen beim Tages-Anzeiger tätig, zuletzt am Online-Newsdesk. Darüber hinaus engagierte er sich während vieler Jahre für die Förderung der Medienqualität, unter anderem als Mitglied der Jury des Schweizer Pressepreises und im Vorstand des Vereins Qualität im Journalismus. Er studierte Publizistik, Germanistik und Philosophie an der Universität Zürich und absolvierte Weiterbildungen in Leadership und Management.

«Erfahrener Journalist mit grosser publizistischer Expertise»

Urs Hofmann hatte die Ombudsstelle SRG.D bislang co-geleitet und tritt sein Amt per Ende 2026 vorzeitig ab (persoenlich.com berichtete). Die amtierende Ombudsfrau Esther Girsberger bleibt bis zum Ende der Wahlperiode, Februar 2028, im Amt. Sie sagt: «Es freut mich, dass ich ab Januar 2027, in meinem letzten Jahr als Ombudsfrau, mit meinem ehemaligen, sehr erfahrenen Arbeitskollegen Edgar Schuler zusammenarbeite.»

Esther Bühler, Präsidentin Publikumsrat SRG.D, äussert sich wie folgt: «Mit Edgar Schuler konnten wir einen erfahrenen Journalisten mit grosser publizistischer Expertise für die Ombudsstelle gewinnen. Gleichzeitig danke ich Urs Hofmann herzlich für sein grosses Engagement und seine wertvolle Arbeit für die Ombudsstelle der SRG.D. Ich freue mich, dass Edgar Schuler gemeinsam mit Esther Girsberger ab Januar 2027 die Co-Leitung übernimmt und damit Kontinuität sowie einen nahtlosen Übergang gewährleistet.»

Die Ombudsstelle der SRG Deutschschweiz ist eine unabhängige Instanz zur Schlichtung. Sie prüft Beanstandungen zum gesamten publizistischen Angebot von SRF. Jede Person kann innerhalb von 20 Tagen nach der Ausstrahlung eine Sendung bei der Ombudsstelle beanstanden. Die Ombudsstelle hat keine Weisungsbefugnis gegenüber den Redaktionen. (pd/cbe)