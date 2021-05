In eigener Sache: Edith Hollenstein wechselt zu Tamedia

Edith Hollenstein, seit sechseinhalb Jahren Redaktionsleiterin von persoenlich.com, verlässt den persönlich-Verlag im Sommer. Sie wird per 1. September Autorin und Redaktorin im Tamedia-Wirtschaftsressort, das die Wirtschaftsberichterstattung für die Titel SonntagsZeitung, Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, Der Bund, Basler Zeitung, Landbote, Zürcher Unterländer, Zürichsee-Zeitung, Langenthaler Tagblatt, Thuner Tagblatt und Berner Oberländer verantwortet. Hollenstein wird über Kreativwirtschaft und Techfirmen schreiben, zudem über Konsum und Detailhandel.

Hollenstein, die 2010 an der ZHAW das Studium Journalismus und Unternehmenskommunikation abgeschlossen hat, arbeitet seit zehn Jahren bei der persönlich Verlags AG. Sie hat die Entwicklung von persoenlich.com zum schweizweit bedeutendsten Onlineportal der Medien- und Kommunikationsbranche stark mitgeprägt. Journalistische Standards, eine Kommunikationskultur auf Augenhöhe mit den Leserinnen und Lesern sowie das Experimentieren mit innovativen Formaten waren ihr wichtig. So stiegen nicht nur die durchschnittlichen Zugriffszahlen um über das Doppelte in zehn Jahren, es entstanden auch etwa der beliebte Videotalk «Creative Coffee», der «persoenlich.com Podcast» und der «Feierabend Talk» auf der Social-Audio-App Clubhouse.

«Bei persoenlich.com konnte ich mir über die Jahre ein vertieftes Fachwissen erarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Verleger Matthias Ackeret und meinen Kolleginnen und Kollegen im Team war nicht nur inhaltlich sehr inspirierend – der kollegiale, fast familiäre Spirit in diesem Verlag ist einmalig und macht den Abschied schwer», sagt die 40-Jährige. Als Grund für ihren Wechsel nennt sie, dass es nach zehn Jahren Zeit ist für etwas Neues. «Ich freue mich darauf, die Möglichkeiten einer so grossen, hervorragenden Redaktion nutzen zu können und gleichzeitig bei Tamedia die digitale Transformation mitzugestalten.»

Verleger Matthias Ackeret bedauert den Abgang, zeigt aber auch Verständnis für den Wechsel: «Edith Hollenstein hat unseren Verlag im vergangenen Jahrzehnt massgeblich mitgeprägt. Ich konnte mich sowohl fachlich als auch menschlich jederzeit auf sie verlassen. Viele der Inputs, die persoenlich.com heute ausmachen, stammen von ihr. Vor allem nach dem Kauf des persönlich-Verlags im Jahr 2014 war sie eine wichtige Stütze für unser Unternehmen. Menschlich bedauere ich ihren Abgang sehr, gleichzeitig freut es mich, dass der persönlich-Verlag für viele Journalistinnen und Journalisten aber auch andere Mitarbeitende unseres Verlags eine gute Visitenkarte für einen weiteren Karriereschritt darstellt.»

Neben ihrer Aufgabe bei persoenlich.com ist Hollenstein seit 2019 Co-Präsidentin a.i. des Vereins Qualität im Journalismus Schweiz, der etwa den jährlichen Journalismustag in Winterthur organisiert.

Im Onlineredaktionsteam arbeiten weiterhin Christian Beck, Loric Lehmann, Marion Loher und ab August – nach Ende ihrer Mutterschaftszeit – Michèle Widmer. (red)