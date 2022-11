Umwelt Zeitung: Eigene Talksendung lanciert

Die Umwelt Zeitung hat eine Talksendung lanciert, wie bereits im September angekündigt (persoenlich.com berichtete).

In der ersten Sendung mit dem Titel «Energiekrise – werden wir bald kalt duschen?» diskutieren SVP-Nationalrat und Bundesratskandidat Albert Rösti sowie Henrique Schneider, Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Co-Verleger der Umwelt Zeitung. Moderiert wird das neue Fernsehformat von Philipp Gut, Kommunikationsberater und ehemaliger stellvertretender Chefredaktor der Weltwoche. «Wir bieten aktuelle Diskussionen rund um das Megathema Umwelt», so Gut in einer Mitteilung.

Neben Themen, die aktuell zu reden geben, wolle man in dem Talk «die Wunder der Natur und Technik feiern», wie es weiter heisst. Ein besonderer Fokus liege auf innovativen Unternehmen, die «den Weg in eine nachhaltige Zukunft weisen». (pd/mj)