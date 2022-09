Umwelt Zeitung: Henrique Schneider wird Verleger

Die Umwelt Zeitung verstärkt ihr Aktionariat mit Henrique Schneider. Der Autor und Ökonom stösst zur Verlagsführung um Giuseppe Nica und Philipp Gut und wird laut einer Mitteilung «die Expansionsstrategie in neue Regionen und Medien mit seinem Know-how und seinem Netzwerk mitprägen».

«Ich sehe grosses Potenzial in diesem dynamischen Medium und freue mich sehr auf die neue Aufgabe», wird Schneider zitiert. «Die ‹Umwelt Zeitung› ist die ideale Plattform für innovative Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem einzigartigen Forum die umweltpolitische Debatte in der Schweiz beleben.» Der Ökonom und Professor für Allgemeine Volkswirtschaftslehre an der Nordakademie (D) ist Vizedirektor des Schweizerischen Gewerbeverbandes sowie Buchautor. Er gehört zahlreichen Leitungsgremien beim Bund, in Verbänden und Unternehmen an.

«Wir sind hocherfreut, dass wir in Henrique Schneider einen Teilhaber und neuen Kollegen gewinnen konnten, der sich einen Namen als brillanter Schreiber und Kenner der Schweizer Wirtschaft gemacht hat», so Verleger Philipp Gut. Gründer Giuseppe Nica ergänzt: «Das Know-how und das internationale Netzwerk von Henrique Schneider sind der perfekte Motor für unsere Expansionsstrategie.»

Talksendungen geplant

Nach dem Relaunch des Printproduktes im Frühjahr 2021 setzen die Umwelt Zeitung und Medien AG in Zukunft vermehrt auf eine Multi-Channel-Strategie, die neben Print und Online auch Video, Radio und TV umfasst, wie es weiter heisst. Geplant seien unter anderem eigene Talksendungen. Dabei würden die Kunden von einem umfassenden Cross-Media-Ansatz profitieren.

Gleichzeitig stosse die Umwelt Zeitung, die im Kanton Aargau, in der Region Basel sowie im Kanton Solothurn eine Auflage von insgesamt gegen 300‘000 Exemplaren aufweise, in weitere Regionen der Schweiz vor. Neben dem Kanton Bern expandiere sie künftig in die Regionen Zürich, Ost- und Zentralschweiz. Die Umwelt Zeitung ist gratis und wird in die Haushalte verteilt. (pd/cbe)