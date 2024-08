Nemo | SRG-Werbung: «Eigentlich gibt es das Sommerloch gar nicht»

Publiziert am 20.08.2024

Wir sind mit dem Podcast zurück aus der Sommerpause. Oder hat da jemand Sommerloch gesagt? Was allenfalls anders ist als sonst in der nachrichtenärmeren Zeit zur Jahresmitte: Einzelne Themen bleiben länger in den Schlagzeilen hängen. Aber sonst laufen die Medien im Normalbetrieb und auch die Welt dreht sich wie sonst. «Eigentlich gibt es das Sommerloch gar nicht», sagt persoenlich.com-Redaktor Nick Lüthi in der ersten Podcastfolge nach der Sommerpause.

In diesem Sommer sorgte der Aufreger um ein Nemo-Interview im Bieler Tagblatt für zahlreiche Schlagzeilen. War der Gesprächsabbruch der grosse Skandal? Nick Lüthi und Matthias Ackeret kommen im persoenlich.com-Podcast noch einmal darauf zurück.

Ein Thema, das trotz (oder vielleicht auch wegen?) der Platzierung während der Ferienwochen für vergleichsweise wenig Resonanz in den Medien sorgte, war der Vorschlag der Aktion Medienfreiheit der SRG Online-Werbung zu erlauben. Mit den Erträgen sollten dann private Medien unterstützt werden. Was davon zu halten ist, ist auch Thema im persoenlich.com-Podcast.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet.

