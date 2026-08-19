Publiziert am 19.08.2026

Der SwissRadioDay 2026 findet am 27. August im Kaufleuten Zürich statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Darryl von Däniken im Auftrag der SRG SSR. Nach dem Networking Lunch spricht Bundesrat Albert Rösti, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), im Gespräch mit Maria Victoria Haas über die Bedeutung des Radios für die Schweizer Medienlandschaft.

Weitere Programmpunkte befassen sich mit der Frage, wie Radio junge Zielgruppen erreicht: Mikkel Rosendal von DR P3 sowie die SRF-3-Morgenmoderatoren Marco Thomann und Philipp Gerber sprechen über die Rolle von Sichtbarkeit, Spannung und Beteiligung. Radio 4TNG präsentiert zudem Ergebnisse einer schweizweiten Umfrage zur Wahrnehmung von Radio bei jungen Menschen. Jenny Kitzka von YouMedia und Podcaster Gianfranco Salis widmen sich der Förderung neuer Audiotalente.

Zur wirtschaftlichen Entwicklung von Audio referiert Roman Mösli von CH Media Mind über die Monetarisierung von Podcasts in der Schweiz. Alex Schreckinger von Broadcast Future und Neue Welle Nürnberg stellt Ansätze zur integrierten Vermarktung von Broadcast-, Streaming- und digitalen Kanälen vor. Ralf Brachat von Swiss Radioworld erläutert die programmatische Buchbarkeit von linearem Radio.

Zur Datengrundlage der Branche informiert Tanja Hackenbruch, CEO von Mediapulse, über die Weiterentwicklung der Radioforschung 28+. Andreas Weiss, Chief Strategy Officer bei Media Schneider, stellt Ergebnisse aus dem IGEM-Digimonitor 2026 zur Nutzung von Radio, Streaming und Podcasts in der Schweiz vor. Das detaillierte Programm finden Sie hier. (pd/spo)