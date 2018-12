SRF: Eine Bestandsaufnahme des Medienjahres 2018

Mantelredaktionen, Kompetenzzentren und Zentralisierung im Newsroom – 2018 war ein bewegtes Medienjahr. Die Zahl der Printtitel hat erneut abgenommen, die Vielfalt schwindet, genauso die Zahl der Journalistinnen und Journalisten. Doch die Reichweite einzelner Redaktionen hat sich deutlich erhöht.

Was bedeutet das für den Journalismus in der Schweiz? Und was für die Medienschaffenden? Im «Medientalk» zieht Moderator Salvador Atasoy mit seinen Gästen Bilanz. Es sind dies Rainer Stadler, Medienredaktor der «NZZ», und Nick Lüthi, Chefredaktor der «Medienwoche».

Die Sendung wird am Samstag, 29. Dezember, um 10.33 Uhr, auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt. (pd/as)