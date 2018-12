Radio X: Eine neue Website zum runden Geburtstag

Klar, übersichtlich, luftig – so präsentiere sich die neue Website der Stiftung Radio X, schreibt der Sender in einer Mitteilung vom Freitag. Der schlichte, moderne Schwarz-Weiss Look wird mit farbigen Bildern im Hintergrund kombiniert. Die Startseite bietet auf einen Blick die wichtigsten Informationen zu aktuellen Beiträgen und dem laufenden Programm an.

In das «grosse Radiouniversum» eintauchen können die Besuchenden über die öffentlich zugängliche Datenbank. Gesucht werden kann nach Stichworten, Kategorie oder Datum. Im Audioarchiv können Besucherinnen und Besucher verpasste Beiträge bis ins Gründungsjahr des Senders nachhören.

Zeitgemäss sei auch der Radio-X-Player, der auf jeder Seite abrufbar sei und direkt zu weiteren Seiten führe. Der Livestream sei überall, rund um die Uhr und auf allen Endgeräten verfügbar. Die integrierten Share-, Like- und Social-Media-Komponenten ermöglichten eine multi- sowie transmediale Kommunikation, heisst es in der Mitteilung weiter.

Für die Projektleitung von Radio X waren Andreas Forcart, Rebecca Häusel und Lukas Kurmann verantwortlich. Der neue Webauftritt entstand in enger Zusammenarbeit mit Magnolia CMS und Kubus Media.

Feierlichkeiten im Jahr 2018

Radio X ist nun seit 20 Jahren on air. Das Jubiläum feierte der Basler Sender im vergangenen Jahr dreifach: Die Geburtstagwoche vom 16. bis 21. April war geprägt durch Talks, Kulturtipps in eigener Sache und einem Gratis-Openair-Konzert beim Radio-X-Studio auf dem Dreispitz. Am 30. Juni bespielte der Sender den Barfüsserplatz und am 4. August den Hafen bei der Marina.

Seit 20 Jahren engagiere sich der Basler Sender für Minderheiten, für das Kulturleben und bewahre den integrativen Charakter für die Kulturstadt Basel, schreibt der Sender. Für dieses Wirken würdigte der Kanton Basel-Stadt Radio X 2018 mit dem Basler Kulturpreis (persoenlich.com berichtete). Ein Teil der Preissumme von 20’000 Franken kam der neuen Website zugute. (pd/as)