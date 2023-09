SRF: «Eishockey – Inside» wird eingestellt

von Christian Beck

Mit der Eishockeypartie zwischen Fribourg-Gottéron und Lausanne startet die National League am Mittwoch in die neue Saison. In dieser Form nicht mehr geben wird es dann die SRF-Hintergrundsendung «Eishockey – Inside». Diese wurde erst vor einem Jahr lanciert (persoenlich.com berichtete).

«Die 17 Ausstrahlungen der Sendung konnten die Erwartungen bezüglich Publikumsinteresses nicht erfüllen», so die SRF-Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com. Diese bestätigt damit eine Meldung der Tamedia-Zeitungen vom Dienstag.

Im Rahmen des unternehmensinternen Reviewprozesses aller SRF-Sendungen sei entschieden worden, das Format «Eishockey – Inside» abzusetzen, heisst es beim Schweizer Fernsehen. «Das Publikum und publizistische Kriterien stehen im Zentrum aller Entscheidungen, ob SRF Sendungen ins Programm aufnimmt oder nicht», so ein Sprecher.

Mehr Eishockey bei CH Media

Wer sich die Eishockeyspiele nicht im Stadion oder im Pay-TV bei MySports anschaut, «erlebt auch in dieser Saison Eishockeygenuss auf TV24 und 3+», wie CH Media Entertainment am Dienstag mitteilte. Ab Mittwoch seien alle Sonntagabendspiele sowie sechs ausgewählte Spiele weiterer Spieltage der National League live und exklusiv im Free TV auf TV24 zu sehen. An allen weiteren Spieltagen zeige TV24 zudem die Highlights aller Spieltage im Anschluss an die Spitzen-Eishockeymatches im Free TV und auf dem Streamingdienst Oneplus.

Ab Playoff-Start zeigen die nationalen TV-Sender 3+ und TV24 je bis zu sieben Spiele aus den Viertel- und Halbfinals sowie alle Spiele der Finalserie. Alle Spiele und Highlights werden auch im kostenlosen Livestream des Streamingdienstes Oneplus verfügbar sein.

Puck wird auch bei SRF noch gespielt



Eishockey bleibt auch beim Schweizer Fernsehen «weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Sportprogramms»: «Neben den Zusammenfassungen der National-League-Partien wird SRF auf den digitalen Plattformen in der kommenden Saison erstmals eine Audio-Live-Konferenz anbieten, sofern unter der Woche mindestens vier Partien auf dem Programm stehen», heisst es bei SRF. Der Grossteil der Spiele werde von A bis Z vor Ort begleitet und durchkommentiert.

Zudem berichte SRF weiterhin ausführlich über die Nationalteams der Männer und Frauen sowie über den Spengler Cup.