Freiburger Nachrichten: Emanuel Müller wird CEO

Publiziert am 16.09.2026

Der Verwaltungsrat der Freiburger Nachrichten AG hat die Nachfolge an der Unternehmensspitze geregelt. Ab dem 1. Mai 2027 übernimmt Emanuel Müller, derzeit Leiter Verkauf & Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung, die Position als CEO, heisst es in einer Mitteilung. Er löst Christoph Nussbaumer ab.

Der 46-jährige war bereits von 2014 bis 2018 als Kundenberater und Key-Account-Manager für die Freiburger Nachrichten AG tätig. Nach einem mehrjährigen Abstecher in die Bankenbranche kehrte er im Juli als Leiter Verkauf & Marketing in das Unternehmen zurück.

Nussbaumer, der zuvor als Chefredaktor tätig war, steht laut Mitteilung bis zu seiner Pensionierung seinem Nachfolger und dem Verwaltungsrat für den Übergang zur Verfügung.

Verwaltungsratspräsident Daniel Schorro dankte Nussbaumer für dessen Führung des Unternehmens durch Zeiten des Wandels. Die Nachfolge verbinde «Branchenkompetenz und regionale Verankerung mit marktorientierter Perspektive». Gleichzeitig werde die Innovationskraft gestärkt, betonte Schorro weiter. (pd/spo)