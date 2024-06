Assange | Rösti: «Er ist Konsensfigur und moderner Held»

Publiziert am 25.06.2024

Es war am Dienstagmorgen die Medien-News des Tages: Nach fünf Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis kommt Wikileaks-Gründer Julian Assange frei (persoenlich.com berichtete). Diesen überraschenden Schritt soll ein Deal mit der US-Justiz zugrunde liegen: Assange anerkennt seine Schuld und wird dafür zu fünf Jahren Haft verurteilt – die er bereits abgesessen hat. Das Verblüffende an Assange: In ihm sahen die unterschiedlichsten Kreise einen modernen Helden und eine Sympbolfigur der Medienfreiheit. «Er ist eine Konsensfigur», bringt es Nick Lüthi im persoenlich-Podcast auf den Punkt.

In der schweizerischen Medienpolitik hat jüngst Albert Rösti seine Spuren hinterlassen als er am vergangenen Mittwoch bekanntgab, die Medienabgabe für Haushalte zu senken und für weitere Unternehmen ganz abzuschaffen. Matthias Ackeret hat für die kommende Ausgabe des Persönlich-Magazins mit dem Bundesrat gesprochen. Im Podcast gibt er einen Einblick in das Interview.

