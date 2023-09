Tamedia: Erster öffentlicher Auftritt der neuen CEO

Jessica Peppel-Schulz, die künftige CEO von Tamedia, hatte am Dienstag ihren ersten öffentlichen Auftritt vor Vertreterinnen und Vertretern der hiesigen Medienbranche. Beim traditionellen Lunch von Keystone-SDA im Rooftop des City-Hauses in Zürich wurde die gebürtige Hamburgerin vom Verwaltungsratspräsidenten von Keystone-SDA, Ueli Eckstein, begrüsst, bevor sie vom designierten CEO, Hanspeter Kellermüller, befragt wurde.

Bezeichnenderweise treten beide ihr Amt offiziell am kommenden 1. Oktober an. Peppel-Schulz, die zuvor Condé Nast Deutschland leitete, erklärte, dass sie sich auf ihre neue Tätigkeit freue. Wie die Entlassungen bei Tamedia diese Woche gezeigt hätten, sei die ganze Transformation in der Medienbranche mit grösseren Einschnitten verbunden. Gerade das Aufkommen von künstlicher Intelligenz erhöhe das Risiko von Fake News. Deswegen seien verlässliche Medien unentbehrlich. (ma)