UKW | Beat Hirt: «Es wird einen grossen Showdown geben»

Publiziert am 11.11.2025

«Es wird einen grossen Showdown geben», sagt Ackeret zur Abstimmung im Ständerat, die im Dezember ansteht. Beck erinnert daran, dass die Initiative zur Abschaltung ursprünglich von der Radiobranche selbst ausgegangen war. Ackeret betont die Kehrtwende der Privatradios: «Die Realität hat dann die Theorie überholt.» Nachdem die SRG Hörerinnen und Hörer verloren hat, hätten viele Privatsender massiv zugelegt – Radio Munot in Schaffhausen beispielsweise um ein Drittel.

Zum Buch «Beat by Beat – im Strudel der Sixties» sagt Ackeret: «Sehr guter Stil, sehr pointiert, auch ein bisschen boshaft.» Hirt, der am 25. August 2024 starb, hatte das Manuskript auf seinem Computer hinterlassen; Musikspezialist Samuel Mumenthaler hat es redigiert. An der Vernissage am Montagabend im Restaurant «Weisser Wind» in Zürich traten unter anderem Les Sauterelles auf. Unter den Gästen befanden sich bekannte Namen. Beat Hirt war es, der 1965 zusammen mit Jürg Marquard die Zeitschrift Pop gründete.

Die neuste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint wöchentlich immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (cbe)