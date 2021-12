Medienförderung

Ex-SRF-Projektleiter kritisiert Mediengesetz

«Ein Fass ohne Boden» sei die geplante Medienförderung, so David Elsasser, der das Projekt «SRF 2024» leitete. Man wolle «mit der Giesskanne die Symptome bekämpfen», schreibt er in der NZZ am Sonntag in einem Gastbeitrag.

War während zehn Jahren in verschiedenen Kaderfunktionen bei SRF tätig und ist Gründer und Geschäftsführer von ReMindset: David Elsasser. (Bild: zVg)