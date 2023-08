Somedia: Expansion in Richtung Gesundheitswesen

Moderne Patientinnen und Patienten informieren sich zunehmend selbstbestimmt über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden. Somedia Health wurde zusammen mit dem Strategieberater und Unternehmer Niklaus Leemann gegründet, um dieses Informationsbedürfnis durch passende Medien zu bedienen, schreibt Somedia in einer Mitteilung. In einem ersten Schritt wurde dafür Helvète Media akquiriert.

Zwei Printmagazine in der Westschweiz

Das Westschweizer Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, komplexe Themen aus der Welt des Gesundheitswesens einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Als einer der führenden Verlagspartner im Schweizer Gesundheitswesen gibt Helvète Media zwei Printmagazine in der Westschweiz heraus. Während sich das Gesundheitsmagazin «Salle d’attente» an die breite Öffentlichkeit und an Patientinnen und Patienten richtet, wird das Fachmagazin «La Newsletter» ausschliesslich an Gesundheitsfachleute verteilt. Darüber hinaus bietet Helvète Media mit Sitz in Martigny ihren Kunden aus der Pharma- und Gesundheitsbranche verschiedene weitere Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen an.

Das bisherige Leistungsportfolio von Helvète Media bleibt bestehen. Durch die Bündelung der Kompetenzen und Ressourcen von Helvète Media und Somedia sollen in den nächsten Jahren das Produktportfolio sukzessive erweitert und neue innovative Lösungen und Dienstleistungen für die Medizin- und Gesundheitsbranche angeboten werden.

Wechsel in Geschäftsleitung

Mit dem Eigentümerwechsel ist auch ein Wechsel in der Geschäftsleitung von Helvète Media verbunden. Die Gründerin und Geschäftsführerin Nina Reic verlässt das Unternehmen Ende November 2023. Die langjährige Mitarbeiterin Cécile Ichtertz übernimmt ab Herbst die Geschäftsführung von Helvète Media. (pd/nil)