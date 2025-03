Die Zeit: Expat-Newsletter in zwei Sprachen

Publiziert am 27.03.2025

Der neue wöchentliche Newsletter der Schweiz-Redaktion der Zeit erscheint erstmals am Freitag und wird von vier Kolumnistinnen und Kolumnisten mitgestaltet. Die US-amerikanische Biostatistikerin Tracy Jans aus Basel schreibt einen Expat-Ratgeber. Kochbuchautorin Heddi Nieuwsma aus Minnesota, die in Neuenburg lebt, berichtet über kulinarische Entdeckungen in der Schweiz. Anna Fontcuberta i Morral, Präsidentin der ETH Lausanne und gebürtige Spanierin, schildert ihre Eindrücke vom internationalen Campusleben. Der Literaturprofessor Philipp Theisohn von der Universität Zürich gibt Leseempfehlungen zum besseren Verständnis der Schw

«Allzu oft schreiben und sprechen Expats und Einheimische in der Schweiz über- statt miteinander», wird Matthias Daum, Leiter des Schweizer Büros der Zeit in Zürich, in einer Mitteilung zitiert. Der Newsletter solle «den Zugezogenen das Leben in der Schweiz erleichtern und den hier Aufgewachsenen einen frischen Blick auf das Land ermöglichen».

Die erste Ausgabe wird begleitet von einer Titelgeschichte zum Thema Expats in der aktuellen Zeit Schweiz. Der Newsletter ist Teil des weiteren Ausbaus der journalistischen Angebote der Zeit in der Schweiz, zu denen auch der Alpen-Podcast «Servus. Grüezi. Hallo.» gehört. (pd/cbe)