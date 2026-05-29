Tsüri.ch: Exploration statt Suche

Publiziert am 29.05.2026

Wer kein konkretes Stichwort mitbringt, findet nichts: Das ist ein grundsätzliches Problem digitaler Archive. Mit einem neuen Tool wollen das Zürcher Onlinemagazin Tsüri.ch und das Designstudio Superdot eine Lösung anbieten.

Das neue Tool setzt auf Exploration statt Suche. Anstelle einer klassischen Suchmaske navigieren Nutzende durch fünf interaktive Dimensionen: Themen, Quartiere, Zeiträume, Erzählformen und Akteure. Alle Artikel erscheinen als interaktive Bubbles, deren Grösse die jeweilige Artikelanzahl zu einem Thema widerspiegelt, heisst es in einer Mitteilung.

Technisch basiert das Projekt auf KI-gestützter Inhaltsanalyse, die Themen, Orte und Akteure automatisch aus den Texten extrahiert und semantisch gruppiert. So werden laut den Entwicklern Muster sichtbar, die durch manuelle Verschlagwortung nie entstanden wären.

Das Projekt wurde vom Innovationsfonds für multimedialen Journalismus (IMJ) sowie der Gebert Rüf Stiftung gefördert. Die Entwickler sehen das Tool als Blaupause für andere Lokal- und Regionalmedien.

Das «Stadtgedächtnis» ist ab sofort unter stadtgedaechtnis.superdot.studio zugänglich. Am 10. Juni findet um ein öffentliches Online-Launch-Event via YouTube statt. (pd/spo)