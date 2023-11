Aargauer Zeitung: Fabian Hägler wird Chefredaktor

Der Verwaltungsrat von CH Media hat Fabian Hägler zum Chefredaktor der Aargauer Zeitung ernannt. Mit Hägler wird laut Mitteilung «ein profilierter Journalist mit langjähriger Führungserfahrung» die Chefredaktion übernehmen.

Seit zehn Jahren leitet der heute 46-Jährige das Ressort Aargau, «das sich in dieser Zeit inhaltlich und auch bezüglich digitaler Transformation sehr gut entwickelt hat», wie es weiter heisst. Als bisheriger stellvertretender Chefredaktor sei er mit dem AZ-Team bestens vertraut und im Unternehmen allseits geschätzt.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, kennt Hägler den Kanton mit all seinen Facetten, auch aus seiner Zeit als Leiter des Regionalressorts Freiamt (2011 bis 2013). Er stieg bei der AZ bereits 1998 als Lokalredaktor in den Journalismus ein. Hägler studierte an der Universität Zürich Anglistik, Geschichte und Politologie.

«Als Ressortleiter hat er einen sehr guten Job gemacht. Es freut mich sehr, dass wir mit Fabian Hägler einen äusserst erfahrenen Journalisten aus den eigenen Reihen für die neue Aufgabe gewinnen konnten», wird Verleger Peter Wanner zitiert.

Fabian Hägler übernimmt die Chefredaktion am 1. Februar als Nachfolger von Rolf Cavalli, der nach zehn Jahren bei AZ Medien/CH Media zu Ringier wechselt (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)