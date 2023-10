Ringier Medien Schweiz: Rolf Cavalli wechselt zur Blick-Gruppe

Als Head of Editorial Departments werde Rolf Cavalli (55) alle Fachressorts (News, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft/People, Mobilität) direkt führen, schreibt Ringier in einer Medienmitteilung. Cavalli hat die letzten zwanzig Jahre als Führungskraft in Schweizer Redaktionen gearbeitet. Von 2014 bis heute war er bei CH Media tätig, zunächst als Digitalchef und zuletzt als Chefredaktor der Aargauer Zeitung. Cavalli wechselt per Frühjahr 2024 zur Blick-Gruppe.

Bereits 18 Jahre Ringier-Erfahrung

Der Winterthurer arbeitete von 1996 bis 2014 schon einmal bei Ringier. Unter anderem als Nachrichtenchef des SonntagsBlicks, als stellvertretender Chefredaktor des Blicks und des SonntagsBlicks und schliesslich als erster Digitalchef der Blick-Gruppe.

Die Blick-Gruppe ergänzt mit Cavallis Zuzug ihr Leitungsteam um ein weiteres Mitglied. Der Newsroom wurde unter Buchli und Inguscio von Grund auf neu strukturiert. Der Organisation liegt eine Zweiteilung in Content und Digital & Distribution zugrunde (persoenlich.com berichtete).

Ein Dutzend Personen im Leitungsteam

Zum Leitungsteam unter der Führung von Steffi Buchli, Sandro Inguscio und Rolf Cavalli gehören inhaltsseitig Andreas Dietrich, Chefredaktor Blick Print, Sandra Fröhlich, Leiterin des audiovisuellen Kompetenzzentrums, Emanuel Gisi, Head of Sports, Michel Jeanneret, Chefredaktor Romandie und Reza Rafi, Chefredaktor Sonntagsblick.

Den Bereich Digital & Distribution leitet Sandro Inguscio. An ihn rapportieren Raffael Aebli, Head of Product & Innovation, Christian Bischoff, Head of Blick.ch, Daniel Egli, Head of Newsroom Coordination und Conny Tovar, Quality&Production. Zu besetzen ist die Position Head of Growth Management. (pd/nil)