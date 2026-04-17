Schweizer Musikzeitung: Fabian Renz wird Chefredaktor

Publiziert am 17.04.2026

Fabian Renz übernimmt die Chefredaktion der Schweizer Musikzeitung, teilt diese auf ihrer Website mit. Der studierte Historiker war ab 2006 als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Medien tätig, bevor er 2010 zum Tages-Anzeiger stiess. Dort leitete er von 2015 bis 2023 das Bundeshausteam und ist seither für das Ressort Meinungen und Analysen zuständig. Daneben gilt seine Leidenschaft der Musik – er studierte Musikwissenschaft als Nebenfach und beschäftigt sich bis heute vertieft mit musikalischen Fragen, wie die Musikzeitung weiter schreibt.

Gegenüber persoenlich.com freut sich Renz auf den Perspektivenwechsel: «Die Schweizer Musikzeitung ist eine hervorragend positionierte Marke mit starken Hintergründen und einem einmaligen Newsangebot – in einem Bereich, der mir persönlich sehr nahe liegt», schreibt er.

Auf seine Zeit beim Tages-Anzeiger blickt er mit Dankbarkeit zurück: «13 der 16 Jahre habe ich im Bundeshaus verbracht, dem spannendsten Ort für einen Schweizer Politjournalisten. Das war ein grosses Privileg, ebenso meine Aufgabe der letzten drei Jahre, das Analyse- und Meinungsressort zu leiten.» Auch betont er, wie «atemberaubend» es sei, «wie sehr sich die Branche gerade verändert». Er werde dem Tagi als Leser verbunden bleiben und hoffe, «dass er sich seine Kompetenzen bewahren kann». (spo)