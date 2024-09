Keystone-SDA: Federico Bragagnini wird Chefredaktor

Publiziert am 10.09.2024

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat im Frühling die Stelle «Leitung Chefredaktion» ausgeschreiben (persoenlich.com berichtete). Nun ist die Position besetzt. Federico Bragagnini ist zurzeit Chefredaktor des französischen Dienstes der Keystone-SDA. Er ist mit Unterbrüchen seit fast 20 Jahren in verschiedensten Rollen für die Nachrichtenagentur tätig. Zwischenzeitlich war er Leiter des englischen Dienstes und nachfolgend Leiter der dreisprachigen Redaktion Schweiz der öffentlich-rechtlichen Nachrichten- und Informationsplattform swissinfo.ch der SRG.



«Ich freue mich sehr auf diese anspruchsvolle Aufgabe. Die Branche wandelt sich rasant und wir müssen uns auf die veränderten Verhältnisse einstellen, um auch in Zukunft unseren Kunden ein qualitativ hochstehendes Angebot bieten zu können», wird Bragagnini in einer Mitteilung zitiert.



Die reiche Erfahrung in der Führung mehrsprachiger Redaktionen und die Vertrautheit mit dem Agenturgeschäft waren letztlich ausschlaggebend für die Ernennung von Bragagnini. Bragagnini ist im Kanton Jura aufgewachsen und derzeit in Bern wohnhaft. Er verfügt über einen Master der Universität Neuenburg. Er ist Stiftungsratsmitglied des Schweizer Presserats und des Medienausbildungszentrums (MAZ) sowie Dozent an Westschweizer Journalistenschulen und Präsident der Schweizer Konferenz der Chefredaktorinnen und Chefredaktoren.



«Federico Bragagnini zeichnet sich durch eine ausgesprochene Kundennähe und unternehmerisches Denken aus. Ich bin überzeugt, dass es ihm in seiner neuen Rolle gelingen wird, den engen Austausch mit unseren Kunden weiter zu vertiefen», sagt CEO Hanspeter Kellermüller zur Ernennung.



«Federico Bragagnini ist in allen drei Sprachen zuhause. Ich bin froh, dass wir eine ausgezeichnete Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen für diese wichtige Funktion finden konnten», sagt Ueli Eckstein, Verwaltungsratspräsident der Keystone-SDA-ATS AG.



Mit der Ernennung von Bragagnini ist die Geschäftsleitung der Agentur komplett. Diese besteht künftig aus Hanspeter Kellermüller (CEO), Jann Jenatsch (CRO), Isabelle Schafer (Leiterin Finanzen und Controlling), Federico Bragagnini (Chefredaktor) sowie Tom Schneider, der Anfang Oktober seine Stelle als CTO antreten wird. (sda/wid)