In eigener Sache: Feierabend-Talk startet um 20.30 Uhr

Fachdiskussionen im Clubhouse: persoenlich.com lädt am Donnerstag, 11. Februar, zum Talk auf der App Clubhouse. Chefredaktor und Verleger Matthias Ackeret und Redaktionsleiterin Edith Hollenstein werden über zwei Themen reden: Erstens die Corona-Berichterstattung der Medien in den letzten Tagen, jetzt wo die Wirtschaft lautstark per März auf eine Exit-Strategie aus dem Shutdown drängt. Zweitens diskutieren Ackeret und Hollenstein zusammen mit interessierten Clubhouse-Nutzerinnen und -Nutzern über die provokative Werbekampagne von Aldi, die bei den Konkurrenten Migros und Coop grossen Ärger ausgelöst hat.

Der «persoenlich.com Feierabend-Talk» wird von Redaktor und Community-Leiter Christian Beck moderiert. Den Link zum Raum finden Clubhouse-User hier.

Fragen und Inputs können vorgängig per Mail eingereicht werden: redaktion@persoenlich.com. (red)