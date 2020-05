Ringier: Fibo Deutsch gibt das Beratungsmandat ab

Am Dienstag, 19. Mai 2020, wird Hans Jürg «Fibo» Deutsch, langjähriger publizistischer Berater bei Ringier, 80 Jahre alt. Dieses Jahr feiert Deutsch gleichzeitig sein 60-Jahr-Jubiläum im Hause Ringier, dessen Entwicklung er entscheidend mitgeprägt hat. Nach sechs Jahrzehnten Tätigkeit im Hause Ringier zieht sich Deutsch aus dem operativen Geschäft zurück. Per Ende Mai 2020 gibt er sein Beratungsmandat ab und tritt in den Ruhestand, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com vorliegt.

Im SonntagsBlick erschien eine Würdigung von Verleger Michael Ringier. «Eine lebende Legende ist laut Google eine Person, der schon zu Lebzeiten eine besonders bemerkenswerte Lebensgeschichte sowie zeitüberdauernde Bedeutung zugesprochen werden. Treffer, kann ich da bloss sagen», schreibt Michael Ringier.

Ringier-Urgestein Deutsch begann seine Karriere bei Ringier 1960, ein halbes Jahr nach der Gründung des Blick im Oktober 1959. Bei der ersten und bisher einzigen Boulevardzeitung der Schweiz war er unter anderem als Polizeireporter und dann als Nachrichtenchef tätig. 1969 gründete er den SonntagsBlick mit – eine Innovation in der Schweizer Medienlandschaft, die bis dahin keine Sonntagszeitungen kannte, wie es weiter heisst.

Deutsch arbeitete sein Leben lang in verschiedenen Positionen bei Ringier bis hinauf in die Konzernleitung. Als Chefredaktor der Schweizer Illustrierten führte er sie mit dem Konzept einer News-Illustrierten laut Mitteilung zur Höchst-Auflage von 309'000 verkauften Exemplaren. Im Fernsehbereich prägte er über viele Jahrzehnte die TV-Strategie des Hauses – vom ersten Privatfernseh-Versuch in der Schweiz ZüriVision über PresseTV und Ringier TV bis hin zu den Beteiligungen an TeleZüri, Sat.1 Schweiz und Teleclub. (pd/cbe)