CH Media: Florence Vuichard wird Wirtschaftschefin

Auf den 1. Mai wechselt Florence Vuichard zur CH-Media-Zentralredaktion und übernimmt die Leitung des Wirtschaftsressort. Die 48-Jährige tritt damit die Nachfolge an von Andreas Möckli, der im Dezember seine Kündigung eingereicht hatte (persoenlich.com berichtete).

Vuichard ist seit sieben Jahren für das Wirtschaftsmagazin Bilanz tätig, davor arbeitete sie ebenfalls sieben Jahre für die ehemaligen AZ Medien: Florence Vuichard gehörte 2007 zum Gründungsteam von Sonntag/Schweiz am Sonntag, wo sie in der Bundeshausredaktion tätig war.

«Mit Florence Vuichard gewinnen wir eine versierte Journalistin mit Kompetenzen sowohl im Politik- wie im Wirtschaftsjournalismus – eine Schnittstelle, die immer wichtiger wird. Wir freuen uns sehr über ihre Rückkehr und wünschen schon jetzt viel Freude und Erfolg», so Patrik Müller, Chefredaktor Zentralredaktion & Schweiz am Wochenende, zu persoenlich.com.

Ihre journalistische Karriere lancierte Vuichard 1998 bei der Zeitung Bund, später schrieb sie für Cash, wo sie zuletzt das Ressort Märkte leitete. Vor dem Einstieg in den Journalismus absolvierte Vuichard ein Studium der Soziologie, Volkswirtschaft und Politikwissenschaft in Bern, während dem sie einen einjährigen Sprachaufenthalt in Peking absolvierte. (cbe)