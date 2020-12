CH Media: Wirtschaftschef Andreas Möckli hat gekündigt

von Christian Beck

Noch bis im März 2021 ist Wirtschaftschef Andreas Möckli bei CH Media, dann verlässt er das Unternehmen. «Nach vier Jahren bei AZ Medien und nun CH Media habe ich diese Woche meine Kündigung eingereicht», bestätigte er auf Anfrage von persoenlich.com. Der Grund: «Meine Vorgesetzten und ich teilen leider nicht mehr die gleiche Auffassung über die publizistische Ausrichtung der Wirtschaftsredaktion von CH Media. Daher ist nun der Moment gekommen, nach einer neuen Aufgabe zu suchen.»

Möckli ist bei der Stellensuche offen für Neues. «Ich schaue mich eher ausserhalb der Branche um», so der 40-Jährige. «Wir haben heute nicht mehr diese Art von Journalismus, mit der ich vor 15 Jahren sozialisiert wurde.» Themen wie Relevanz hätten heutzutage im Journalismus – auch ausserhalb von CH Media – nicht mehr denselben Stellenwert, stattdessen herrsche ein starker Fokus auf Klicks. «Als Ökonom verstehe ich dies zwar aus betriebswirtschaftlichen Gründen. Aber für mich persönlich stimmt diese Entwicklung je länger, desto weniger», so der Basler.

Im November 2016 startete Möckli als Ressortleiter Wirtschaft bei den AZ Medien (persoenlich.com berichtete). Nach der Fusion zu CH Media folgte er in der Zentralredaktion als Wirtschaftschef auf Beat Schmid, der zu Tamedia wechselte. Möckli absolvierte ursprünglich eine KV-Lehre bei der UBS und machte anschliessend ein Studium in Betriebsökonomie an der Fachhochschule beider Basel (FHBB). Nach einem Volontariat bei der Basler Zeitung arbeitete er dort anschliessend als Wirtschaftsredaktor, später bei der Finanz und Wirtschaft und von 2011 bis 2016 beim Tages-Anzeiger, zuletzt als stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft.