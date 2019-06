Watson: Florian Hämmerle wird Chief Product Officer

Florian Hämmerle wird per 1. August 2019 Chief Product Officer und Mitglied der Geschäftsleitung beim Newsportal «Watson». Er folgt auf Oliver Schibli, der das Unternehmen bereits im Februar verlassen hat, wie es in einer Mitteilung heisst. Schibli stiess 2017 zu «Watson» (persoenlich.com berichtete).

Hämmerle hat an der Fachhochschule Dornbirn und am Technological Institute of Crete Software Engineering studiert und über mehrere Jahre für die Agentur Lovely Systems als Projekt Manager gearbeitet. In dieser Rolle hat er verschiedene Digitalprojekte der AZ Medien mitverantwortet, so etwa die Weiterentwicklung der Newsportale der Zeitungen, den Aufbau der Petitionsplattform Petitio sowie den Relaunch der Radio- und TV-Seiten. Zuletzt hat der 28-jährige Vorarlberger mit seiner eigenen Digitalagentur verschiedene Medien- und E-Commerce-Projekte betreut.

«Florian Hämmerle ist durch seine Erfahrung in der digitalen Produktentwicklung von Medienangeboten und sein tiefgreifendes technologisches Verständnis die ideale Besetzung für den Job. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm», wird Michael Wanner, CEO von «Watson», in der Mitteilung zitiert.

Die «Watson»-Geschäftsleitung besteht ab 1. August aus Michael Wanner, CEO, Tarkan Özküp, Chief Commercial Officer, Maurice Thiriet, Chefredaktor, und Florian Hämmerle, Chief Product Officer. (pd/cbe)