Abgang bei der Rundschau: Florian Imbach verlässt SRF

Florian Imbach hat das Arbeitsverhältnis mit SRF gekündigt und verlässt die «Rundschau» per Ende April, wie persoenlich.com weiss. Was er nachher machen werde, sei noch unklar, sagt er. Nach spannenden fünf Jahren in der «besten Recherche-Redaktion der Schweiz» verspüre Imbach Lust auf etwas Neues und möchte sich weiterentwickeln.

«Der Abschied fällt mir nicht leicht. Ich verabschiede mich von grossartigen Kolleginnen und Kollegen: Woche für Woche spornten wir uns zu Höchstleistungen an. Ich würde sagen, die ‹Rundschau› hat mich geprägt und ich habe sie mitgeprägt», so Imbach gegenüber persoenlich.com.

Seit August 2015 war Imbach als Redaktor für die «Rundschau» tätig. Vorherige Stationen waren SonntagsBlick, SonntagsZeitung, «10vor10» und diverse Regionalzeitungen. «Bei SRF konnte ich mit aufwendigen Recherchen und Polit-Stücken einiges anstossen, mich im Datenjournalismus weiterbilden und gleichzeitig helfen, spannende Projekte umzusetzen wie zuletzt die Whistleblower-Plattform ‹SRF Investigativ-Box›», so Imbach.

Rückblickend sei die Auszeichnung mit dem Swiss Press Award 2019 in der Kategorie TV eine «ganz spezielle Ehre» für ihn sowie das ganze Team der Rundschau gewesen (persoenlich.com berichtete). Er habe viele spannende Momente erleben können, jedoch nicht alle angenehm. So führte Imbachs Berichterstattung über das «Bodluv»-Projekt zu einer verbalen Entgleisung des damaligen Armeechefs André Blattmann, der «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz als «Kotz-Brotz» verunglimpfte und den Whistleblower als «Verräter» bezeichnete und ihn «auf die Schlachtbank führen» wolle. (lol)