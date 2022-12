Energy Schweiz: Flurin Spescha verlässt die Radiogruppe

von Christian Beck

Flurin Spescha, Head of Content Creation bei Radio Energy Schweiz, hängt seinen Job an den Nagel. «Nach acht Jahren Energy wars mal an der Zeit für was Neues. Ist ja schon eine lange Zeit, wenn man überlegt, dass man Social-Media-Jahre wie Hundejahre rechnet – da macht man mal fünf», so Spescha mit einem Lachen. Dass er und sein Team diesen Herbst auch noch mit dem Swiss Comedy Award in der Kategorie Social Media gekürt wurden, sei «ein weiteres Indiz, dass das Timing passt».

«Im Moment weiss ich noch nicht konkret, was als nächstes kommt», so der 34-Jährige zu persoenlich.com. Er sei ziemlich offen. «Vorerst will ich mein umfassendes Wissen rund um Social Media, multimediales Storytelling und natürlich Medien im Allgemeinen nutzen, um freischaffend als Berater für Unternehmen und Start-ups tätig zu sein.»

Spescha ist seit gut 13 Jahren im Medien- und Radiobusiness. Mit 21 Jahren hat er ein einjähriges Moderationspraktikum bei Radio Grischa (heute Radio Südostschweiz) gemacht und anschliessend während seines dreijährigen Multimedia/Production-Bachelorstudiums an der HTW in Chur weiterhin als Reporter und Moderator bei Grischa gearbeitet. «Nach dem Studium wurde ich dann der erste Social Media Manager von Energy Schweiz und nach circa 2,5 Jahren Social- und Online-Teamleiter», so Spescha.