Keystone-SDA: Fotograf Walter Bieri geht in Pension

Journalisten begegnen ihm immer und überall: Walter Bieri. Seit nunmehr 33 Jahren ist der Pressefotograf für die Bildagentur Keystone (heute Keystone-SDA) unterwegs – meist in der ersten Reihe. Ende Monat geht er in Pension. «Er ist der Rockstar unter den Schweizer Fotografen und sieht aus wie Rod Stewart – ewig jung und seit 40 Jahren die gleiche Frisur. Er hat eine Zürischnurre wie Beat Schlatter. Und fotografiert wie ein Kind, das zu Weihnachten eine Kamera bekommen hat – immer und überall», schreibt Zürich-Redaktor Ruedi Baumann im Tages-Anzeiger.

«Fotografieren ist für mich Hobby, Leidenschaft, Liebe und Berufung – ich kann erst aufhören, wenn sie die Urne in die Erde werfen», so Bieri im Tagi. Und so kommt es, dass er zwar Ende Monat in Pension geht, aber noch lange nicht ans Aufhören denkt. «Ich möchte eine zweite Karriere als freier Fotograf starten.» Einerseits könne er bei Keystone-SDA als Freelancer weiterarbeiten, ohne künftig «an jede Hundsverlochete» ausrücken zu müssen. Andererseits habe er auch Interesse bei Medienhäusern gespürt. Bieri sagte zum Tagi, dass er nicht mehr jeden Tag 100 Prozent im Einsatz sein wolle – «höchstens noch 99». (cbe)