YouMedia: Franz Fischlin lanciert Jugendmedienpreis

Publiziert am 13.03.2025

Der ehemalige SRF-Journalist Franz Fischlin kündigt den neuen YouMedia Award an. Der Preis richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 20 Jahren, die in der Schweiz leben und auf verschiedenen digitalen Plattformen Medieninhalte produzieren.

«Ich bin überzeugt, dass es viele junge Talente gibt. Mit dem Preis wollen wir aufzeigen, wie sie die Medienlandschaft aktiv mitgestalten, prägen und andere Menschen inspirieren», wird Fischlin in einer Mitteilung zitiert, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

Teilnahmeberechtigt sind Beiträge, die zwischen dem 1. August 2024 und dem 30. Juni 2025 erstmals veröffentlicht wurden oder speziell für den Award produziert werden. Die eingereichten Arbeiten sollten Wissenswertes vermitteln und zum kritischen Denken anregen.

In fünf Kategorien werden Preise im Wert von 3000 bis 7000 Franken vergeben. Eine Sonderkategorie widmet sich der Jugendmedienwoche YouNews, die im Mai 2025 stattfindet und erstmals hauptsächlich von YouMedia organisiert wird.

Die Jury setzt sich aus Medienexpertinnen und -experten zusammen: Yvonne Eisenring (Podcasterin, Moderatorin und Autorin), Sandra Cortesi (Wissenschafterin und Digitalexpertin), Franny (Content Creatorin und Influencerin), Mina Perroni (Schülerin und Booktokerin), Bigna Silberschmidt (Journalistin, Moderatorin und Referentin), David Constantin (Regisseur, Autor und Schauspieler), Simona Boscardin (Journalistin und Formatentwicklerin) sowie Lea Hilff (Journalistin und YouNews-Botschafterin).

«Ich bin stolz, dass wir für die Jury hochkarätige Persönlichkeiten gewinnen konnten, die zum einen in der neuen, digitalen und zum anderen in der klassischen Medienwelt bekannt und zuhause sind», so Fischlin.

Die Preisverleihung findet am 19. September 2025 in Bern statt. Im Rahmen des Events werden auch Workshops zum Thema Umgang mit Medien angeboten.

YouMedia ist ein unabhängiger, nicht gewinnorientierter Verein, der Jugendliche im Umgang mit Medien stärken will. Der Verein verfolgt einen «Peer-to-Peer»-Ansatz und bietet auch Informationen für Lehrpersonen und Eltern. Finanziert wird YouMedia von mehreren Stiftungen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)