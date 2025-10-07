Todesfall: Franz Josef Wagner ist gestorben

Publiziert am 07.10.2025

Der langjährige Bild-Kolumnist Franz Josef Wagner ist tot. Der 82-Jährige verstarb am Montag, wie Bild mitteilte. Wagner schrieb fast 25 Jahre lang die tägliche Kolumne «Post von Wagner» für die Bild-Zeitung.

Der gebürtige Saarländer war zuvor Chefredaktor der Berliner Zeitung BZ und später der Bunten gewesen. Mit seiner unverwechselbaren Schreibweise und seinen oft emotionalen Briefen an Prominente, Politiker und Leser prägte Wagner den Boulevardjournalismus in Deutschland. Seine Kolumne erschien täglich auf der zweiten Seite der Bild-Zeitung und erreichte täglich elf Millionen Leser.

Wagner war auch als Buchautor erfolgreich. Sein Roman «Das Ding» verkaufte sich 300'000 Mal. Der Axel Springer Verlag würdigte Wagner als einen seiner «kreativsten Köpfe» und «einzigartigen Schreiber».

2006 bezeichnete persönlich-Chefredaktor Matthias Ackeret Wagner als den «berühmtesten Kolumnist Deutschlands» und führte ein vierstündiges Interview mit ihm, das Wagner jedoch zurückzog. Ackeret schrieb daraufhin den offenen Brief «Post an Wagner».

Wagner hinterlässt seine Familie. (cbe)





