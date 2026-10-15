Publiziert am 15.10.2026

Das Mandat umfasst neben PR auch eine Strategie, mit der Schuler 1694 neue Kundensegmente erschliessen will. Es ist Teil der Marketingstrategie des Unternehmens für das kommende Jahr. Das Jubiläum soll als Plattform für sämtliche Aktivitäten dienen, auch über 2027 hinaus.

Das 1694 gegründete Familienunternehmen besteht in elfter Generation. Es importiert Weine und baut Jungweine im eigenen Barriquekeller in Seewen aus. Zum Betrieb gehören zudem eine Küferei und ein Labor für Weinanalytik. Dieses Handwerk wolle man «mehr Menschen zeigen», lässt sich CEO Markus Naewie in der Mitteilung zitieren.

Grip beschäftigt elf Mitarbeitende in Zürich. Die Agentur ist exklusive Schweizer Partnerin der Worldcom Public Relations Group und Mitglied der Leading Swiss Agencies. (pd/nil)