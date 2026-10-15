Publiziert am 15.10.2026

Gegründet wurde SDA-AWP Multimedia 2012 von der Schweizerischen Depeschenagentur (SDA) und AWP. Die SDA fusionierte 2018 mit Keystone zu Keystone-SDA. Im selben Jahr übernahm AWP die Wirtschaftsberichterstattung von Keystone-SDA. Die Fotos im Heft stammen ebenfalls von Keystone-SDA. Offen bleibt, wie die Agenturen ihre Nachrichtenredaktionen von der Auftragsarbeit für Unternehmen abgrenzen.

Das Printmagazin der Basler Kantonalbank (BKB) erscheint zweimal jährlich und umfasst 40 Seiten. Neben Finanzthemen behandelt es gesellschaftliche Fragen und Themen aus der Region Basel.

Die erste Ausgabe steht unter dem Thema Glück. Der Verhaltensökonom Reto Odermatt äussert sich zum Zusammenhang von Konsum und Zufriedenheit, US-Börsenkorrespondent Jens Korte zur Lage in den USA. Die Köchin Tanja Grandits erzählt von ihrem Restaurant am Rhein, das sie ab Februar 2027 während des Umbaus des Stucki betreibt.

Scholtysik betreut die BKB nach eigenen Angaben seit über zehn Jahren. Die Agentur hat den schwarz-weissen Markenauftritt der Bank entwickelt, der 2016 lanciert wurde (persoenlich.com berichtete). Laut Mitteilung hat sie ihn im vergangenen Jahr überarbeitet, unter anderem um das Private Banking sichtbarer zu machen. (pd/nil)