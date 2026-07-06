Publiziert am 06.07.2026

In den Redaktionen werden zehn Vollzeitstellen gestrichen, in der Marketingabteilung 3,5. Insgesamt müssen 15 Kündigungen ausgesprochen werden. Die Stellenstreichungen treten grösstenteils am 31. Dezember in Kraft, wie Saint-Paul Médias, Herausgeber von La Liberté, La Gruyère und La Broye Hebdo, am Montag mitteilte.

Für die vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tritt ein Sozialplan in Kraft, dessen Bedingungen nach den Sommerferien mit der Personalvertretung und den Gewerkschaften ausgehandelt werden.

Saint-Paul Médias bezeichnete diese Massnahme in der Mitteilung als «schmerzlich, aber notwendig, um mittelfristig den Fortbestand des Unternehmens zu sichern und weiterhin hochwertige regionale Berichterstattung anzubieten». (sda/nil)