Publiziert am 17.05.2025

Ein Schriftzug mit roten Lettern auf weissem Grund, eine klare Optik und bessere Lesbarkeit: Ab Sonntag 18. Mai 2025 erscheint der SonntagsBlick im neuen Layout.

Mit dem Redesign wird der Sonntagstitel mit seiner 56-jährigen Geschichte enger an das neue Design des digitalen Blick-Auftritts herangeführt. Ebenso spiegelt der neue Look die Digitalisierung im Haus Ringier wider und berücksichtigt Trends der europäischen Medienwelt.

Das neue Layout wurde von SonntagsBlick-Art Director Chris Waeber und SonntagsBlick-Chefredaktor Reza Rafi entwickelt und umgesetzt. «Es ist an der Zeit, den SonntagsBlick ansprechender und moderner zu gestalten – dabei sollen sowohl gute Geschichten als auch kraftvolle Optik weiterhin im Zentrum stehen», wird Reza Rafi in einer Medienmitteilung zum Relaunch zitiert. «Ganz wichtig war uns auch», so Rafi weiter, «dass wir uns mit diesem Layout zwar in Richtung Zukunft bewegen, aber dennoch voll in der Tradition dieses Titels bleiben, mit dem Ringier 1969 den Schweizer Sonntagsjournalismus erfunden hat.» (pd/nil)