Finanz und Wirtschaft: Fünf Redaktoren wechseln zu «The Market»

von Anna Sterchi

Seit November ist bekannt, dass der Schweizer Medienmarkt im Frühjahr 2019 ein neues digitales Finanzmedium erhält. Initiator, Geschäftsführer und Chefredaktor von «The Market» ist Mark Dittli, noch bis Februar Wirtschaftsautor bei der «Republik» (persoenlich.com berichtete).

Im November wollte Dittli noch nicht preisgeben, wer hinter dem achtköpfigen Team von «The Market» steckt. Er verriet einzig, dass es sich um sechs Schweizer Wirtschaftsjournalisten, einen Produktmanager und einen Verkaufsspezialisten mit langjähriger Erfahrung handle. Nun ist klar: Ein Grossteil der Mitarbeitenden kommt von der «Finanz und Wirtschaft», wo Dittli von 2012 bis 2017 Chefredaktor war.

«Enorm viele Bewerbungen» erhalten

Von der FuW-Redaktion zu «The Market» wechseln der Leiter des Ressorts «Märkte», Gregor Mast, Online-Leiter Fabio Pasinetti, Christoph Gisiger von der Redaktion in Los Angeles sowie Ruedi Keller und Sandro Rosa. Während Mast, Gisiger, Keller und Rosa als Redaktoren arbeiten werden, wird Pasinetti als Produktmanager tätig sein, wie Dittli am Montag gegenüber persoenlich.com erklärt. Zudem geht Ruedi Minger, zurzeit bei Tamedia Advertising, als Verkaufschef zum Onlinemedium «The Market», das an der Zurlindenstrasse im Kreis 3 in Zürich zu Hause sein wird.

Die FuW-Mitarbeitenden wechseln ihre Stelle im Zeitraum zwischen 1. März und 30. April, wie Jan Schwalbe, Chefredaktor der FuW, gegenüber persoenlich.com bestätigt. «Wir werden alle Positionen neu besetzen und haben enorm viele Bewerbungen erhalten, was mich sehr freut», sagt Schwalbe auf Anfrage. Es sei aber zu früh, um Namen zu nennen. Und: «Gute Bewerbungen sind natürlich weiterhin willkommen», so der Chefredaktor.

Weitere Abgänge bei FuW

Überdies werden Andreas Kälin, Redaktor, Clifford Padevit, stellvertretender Chefredaktor, und Claudia Lanz-Carl, Leiterin des Ressorts «Unternehmen», die FuW verlassen. Lanz-Carl geht per April als Ökonomin zur Eidgenössischen Finanzverwaltung. Künftig ist sie unter anderem für ausgabenpolitische Fragen zuständig und in einem Team für die Steuerung der bundesnahen Unternehmen mitverantwortlich, wie sei auf Anfrage mitteilt. «Ich fand, dass es nach rund 700 Ausgaben ‹Finanz und Wirtschaft›, davon 500 als Ressortleiterin, Zeit für eine neue Aufgabe wurde», begründet sie ihren Entscheid.

Gemäss Chefredaktor Schwalbe verfügt die «Finanz und Wirtschaft» zurzeit über rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen rund zwei Drittel redaktionelle Arbeit leisten.