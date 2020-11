Blick: Gaël Hurlimann von Le Temps eingewechselt

Gaël Hurlimann wechselt Anfang 2021 von Le Temps zur Ringier AG. Als Head Subscription werde er für die Entwicklung einer konsistenten Premium-Content-Strategie für die Blick-Gruppe verantwortlich sein, schreibt Ringier in einer Mitteilung. Daneben betreut Hurlimann das Thema auch auf internationaler Ebene für den gesamten Ringier-Konzern. Er berichtet an Ladina Heimgartner, Head of Global Media und CEO der Blick-Gruppe.

Hurlimann war seit Januar 2015 Online-Chefredaktor von Le Temps und massgeblich an der digitalen Weiterentwicklung der Westschweizer Zeitung beteiligt. Unter seiner Leitung führte Le Temps eine Paywall ein und steigerte die Anzahl seiner Digital-Abonnenten in den letzten fünf Jahren um das Vierfache.

Bei Ringier ist die Freude gross: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Gaël Hurlimann einen absoluten Top-Shot der Schweizer Medienszene sowie einen ausgewiesenen Paid-Content-Experten für diesen strategisch zentralen Bereich gewinnen konnten und dass er sein Know-how künftig über die Schweiz hinaus gewinnbringend einsetzen wird», lässt sich Ladina Heimgartner, CEO der Blick-Gruppe und Head Global Media, in der Mitteilung zitieren. Resilienz sei für Medienhäuser eines der wichtigsten Themen der kommenden Jahre. Die Entwicklung von attraktiven digitalen Abonnements sei ein zentrales Element, um neue, nachhaltige Ertragsmodelle zu schaffen. (pd/eh)