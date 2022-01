Medienpaket: Gebrüll sorgt für einen «Skandal-‹Club›»

Wer am Dienstagabend den SRF-«Club» schaute, brauchte nicht nur starke Nerven, sondern musste möglicherweise auch die Lautstärke am TV-Gerät runterschrauben. «Gebrüll statt streitbare Diskussion und eine ausgelieferte Moderatorin: Skandal-‹Club› zum Mediengesetz», titelte TV-Kritiker René Hildbrand am Mittwoch auf weltwoche.ch. Es sei keine Diskussion gewesen, «sondern eine von A bis Z äusserst peinliche Veranstaltung. Ein Debakel».

Laut dem Artikel seien vor allem die Mediengesetz-Gegner Philipp Gut (Kommunikationsberater), Markus Somm (Nebelspalter-Verleger) und Vorlage-Befürworter Hansi Voigt (Medienberater) aufgefallen. Diese hätten sich schon nach wenigen Minuten angeschrien und seien sich dauernd ins Wort gefallen. «Alle drei machten eine schlechte Falle», so Hildbrand.

Auf Twitter wurde der «Club» vom Dienstag heftig diskutiert. Der Hashtag #srfclub trendete gar.

Lieber #srfclub, diese Sendung ist Schiffbruch. Aber was ladet ihr auch 2 komplett rechtsgedrehte, ehemalige Stellvertreter von Herrn Köppel ein? Für eine ausgewogene Debattenkultur? @SRF https://t.co/DoZbPwdvxg — Simone Meier (@SimoneMeier3) January 18, 2022

Es hätte eine interessante Diskussion werden können. Total mühsam einfach, wenn die Herren Gut und Somm dauernd allen ins Wort fallen. Total schade. #SRFClub — Corine Turrini Flury (@CtfCrea) January 18, 2022