SRG

Susanne Wille reagiert auf Kritik

Die SRG-Chefin widerspricht in einem Gastbeitrag bei CH Media dem Vorwurf, die SRG könne nicht sparen.

Die SRG-Generaldirektorin widerspricht in einem Gastbeitrag in der Schweiz am Wochendende dem Vorwurf, die SRG könne nicht sparen und baue nur aus. Die Anzahl der Stellen sei im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben.