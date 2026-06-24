Ringier: Gericht halbiert Zahlung an Spiess-Hegglin

Publiziert am 24.06.2026

Das Kantonsgericht Zug hatte Ringier im Januar 2025 verpflichtet, Jolanda Spiess-Hegglin wegen vier persönlichkeitsverletzender Artikel 309'531 Franken plus Zinsen zu zahlen. Der Verlag hatte dieses Urteil umgehend angefochten (persoenlich.com berichtete).

Ringier begrüsst den Entscheid des Obergerichts. Er bestätige die «zentrale Position» des Verlags: Die von der Klägerin geforderte Gewinnherausgabe habe «in keinem Verhältnis zur wirtschaftlichen Realität» gestanden. Gleichzeitig hält Ringier fest, dass der nun berechnete Gewinn – trotz einer Reduktion um rund 70 Prozent gegenüber dem eingeklagten Betrag – immer noch deutlich höher ausfalle als der effektiv erzielte Gewinn, den der Verlag mit einem PwC-Gutachten auf rund 5000 Franken beziffert hatte.

Ob Ringier den Fall ans Bundesgericht weiterzieht, will der Verlag nach eingehender Analyse des Entscheids entscheiden. (red)

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