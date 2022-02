Ellexx: Gericht weist Klage gegen Inside Paradeplatz ab

Im Januar musste Inside Paradeplatz sexistische Aussagen in einem Artikel über Patrizia Laeri und ihr Finanzportal Ellexx löschen (persoenlich.com berichtete). Zu diesem Urteil kam das Bezirksgericht Meilen, nachdem die Wirschaftsjournalistin und Unternehmerin deswegen Klage eingereicht hatte.

In Bezug auf kritisierte Aussagen betreffend Performance des Unternehmens, muss Laeri nun eine gerichtliche Niederlage einstecken, wie Inside Paradeplatz am Dienstag schreibt. Laut dem Urteil hat das Zürcher Handelsgericht alle vier eingeklagten Punkte der Ellexx Universe abgewiesen. Der Artikel muss nicht, wie gefordert, gelöscht werden.

Im Beitrag mit dem Titel «Laeris Frauen-Fonds sinkt: Hey, who cares?» wirft der Autor, Beni Frenkel, dem Unternehmen vor, Anlegerinnen würden mit dem Tracker-Zertifikat namens «ElleXX Gender Equality Basket» ihr Geld verlieren. Seit 18. Oktober 2021, als das Zertifikat an den Start ging, habe es bis Ende 2021 einen Kursverlust von 12,4 Prozent verzeichnet, so Frenkel. Zudem betrage die jährliche Verwaltungsgebühr des Zertifikats 1,1 Prozent und es falle vier Mal im Jahr eine Rebalancing-Gebühr von 0,1 Prozent an, heisst es weiter.

Das Finanz-Start-up bezeichnete den Artikel als «potenziell geschäftsschädigend» für das junge Unternehmen. Der Autor suggeriere, dass die Finanzmedienplattform erfolglose und unseriöse Geschäfte mache, so Laeri. Die Intention, die dahinterstecke, sei für sie klar: «Dem Start-up soll Schaden zugefügt werden.»

Das Handelsgericht kommt zu einem anderen Schluss. Laeri muss laut dem Urteil 5000 Franken Parteientschädigung zahlen sowie die Gerichtsgebühren von 5000 Franken tragen. Auf Anfrage äussert sich Laeri nicht, Ellexx teilt aber mit: «In dieser Sache ist zurzeit eine weitere Klage beim Bezirksgericht hängig. Das Unternehmen äussert sich nicht zu laufenden Verfahren.» (wid)