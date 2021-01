NZZ Deutschland: Geschäftsführer und Chefredaktor sind bekannt

Mit der Berufung von Jan-Eric Peters unternimmt die NZZ-Mediengruppe einen weiteren strategischen Schritt zur Beschleunigung ihrer Expansion in Deutschland, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. «Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jan-Eric einen Journalisten und Digital-Experten mit hervorragender Kenntnis des deutschen Marktes für diese neugeschaffene Schlüsselposition gewinnen konnten», lässt sich Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, zitieren. «Nachdem wir das Management für Deutschland erfolgreich von Zürich aus gesteuert haben, ist es nun Zeit für den nächsten Schritt. Durch gezielte Investitionen und die Verstärkung des Teams in Deutschland wollen wir diese Entwicklung weiter vorantreiben.»

Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ, ergänzt: «Die sehr gute Entwicklung in Deutschland ist insbesondere auch das Ergebnis der ausgezeichneten Leistung des Redaktionsteams unter der Leitung von Marc Felix Serrao, dem ich zu seiner Berufung zum Chefredaktor NZZ Deutschland herzlich gratulieren möchte.»

Peters wird GL-Mitglied







Jan-Eric Peters verantwortet das Deutschland-Geschäft der NZZ-Mediengruppe vollumfänglich. Er nimmt Einsitz in der erweiterten Geschäftsleitung der NZZ-Mediengruppe und berichtet an Felix Graf. Jan-Eric Peters war fast 20 Jahre Chefredaktor bei Axel Springer, zehn Jahre davon bei der Welt-Gruppe, deren digitale Transformation zur Multimedia-Marke er sehr erfolgreich gestaltete, wie die NZZ weiter schreibt. Zuletzt entwickelte er als Co-Gründer und Deputy-CEO den News-Service Upday von Axel Springer mit, heute die grösste Nachrichten-App Europas.

«Die NZZ ist seit 240 Jahren ein Ort für Journalismus mit liberaler Perspektive, ein Leuchtturm in der europäischen Medienlandschaft. Ich schätze sie schon lange als Leser und freue mich sehr, das Team nun unterstützen zu können, in Deutschland noch stärker zu wachsen. Das Potenzial ist gross», sagt Peters.







Die redaktionelle Verantwortung für die Deutschland-Berichterstattung liegt bei Marc Felix Serrao, der das Deutschland-Büro der NZZ-Redaktion seit Juli 2017 leitet und wie bisher an Eric Gujer berichtet. «Der andere Blick der ‹Neuen Zürcher Zeitung› und ihr nüchterner Stil kommen sehr gut an: Im November 2020 hatten wir in Deutschland mehr als 32’000 voll zahlende Abonnenten, was ein Plus von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet», sagt Serrao, seit Anfang Januar Chefredaktor NZZ Deutschland. «Unsere Erfolgsgeschichte hat gerade erst angefangen; ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Jan-Eric.»

Ulrich Machold wird Produkte-Leiter







Neuer Leiter Produkte der NZZ Deutschland wird Ulrich Machold. Der ausgebildete Journalist hat mehr als zehn Jahre lang Digitalprodukte für Axel Springer entwickelt, zunächst als Chef des hauseigenen Inkubators «Ideas», später für Business Insider Deutschland und für Upday.

Zum NZZ-Angebot in Deutschland gehören aktuell das digitale Abonnement, ein E-Paper, der Premium-Newsletter «Der andere Blick» von Chefredaktor Eric Gujer mit rund 55'000 Empfängern sowie die internationale Printausgabe. (pd/lol)