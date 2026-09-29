Investigativ.ch: Geschäftsstelle wird ausgebaut

Publiziert am 29.09.2026

Der Verein Investigativ.ch baut seine Geschäftsstelle aus und schafft eine neue Teilzeitstelle zur Förderung des Lokaljournalismus, teilt das Recherche-Netzwerk mit. Besetzt wird sie im 20-Prozent-Pensum mit der Berner Journalistin und Historikerin Céline Graf. Sie soll künftig Projekte entwickeln und koordinieren, die Medienschaffende bei investigativen Recherchen unterstützen.

Als freie Journalistin schreibt Graf für verschiedene Zeitungen und Magazine, vor allem über Kultur, Gesellschaft und Wissenschaft. Seit Juni arbeitet sie zudem als freie Mitarbeiterin beim Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch, der punktuell mit Investigativ.ch zusammenarbeitet.

Mit der Stelle reagiert Investigativ.ch nach eigenen Angaben auf den wachsenden Bedarf an Unterstützung im Lokal- und Regionaljournalismus. Insbesondere kleinere Redaktionen und freie Journalistinnen und Journalisten hätten oft wenig Zeit und Ressourcen für aufwendige Recherchen, Weiterbildung oder Vernetzung.

Finanzierung durch zwei Stiftungen

Seit Anfang Jahr läuft bereits eine kostenlose Schulung zu Datenjournalismus für Lokal- und Regionalredaktionen. Sie wird von Mark Walther von CH Media geleitet. Zudem baut Investigativ.ch eine Datenbank für lokale und regionale Investigativ-Geschichten auf.

Mit der neuen Stelle könne man Projekte längerfristig planen, professioneller begleiten und die Angebote gezielter auf die Bedürfnisse des Lokaljournalismus ausrichten, betont Geschäftsführerin Eva Hirschi in der Mitteilung. Die neuen Projekte im Lokaljournalismus sowie die Stelle von Céline Graf werden von zwei Stiftungen finanziert, der Gottlieb und Hans Vogt- sowie der Elkman-Stiftung, präzisiert Hirschi auf Anfrage. (pd/spo)